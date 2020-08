Egyes források megerősítették az ESP-nek, hogy Pep Guardiola és Lionel Messi a múlt héten telefonon beszéltek, hogy megvitassák annak a lehetőségét, hogy a Manchester City leigazolja a Barcelonából az argentin legendát.

Sport365.hu - Lionel Messi komoly döntésre szánta el magát A Barcelona közölte, a csapatkapitány hivatalos dokumentumot juttatott el távozási szándékáról az egyesülethez. A válás ugyanakkor pereskedéshez vezethet, mivel a klub szerint Messi egy záradékra hivatkozva szeretne csapatot váltani, amely lehetővé tenné számára, hogy ingyen igazoljon másik klubhoz, csakhogy - a Barca tájékoztatása szerint - annak határideje júniusban lejárt.

Messi kedden megdöbbentette a Barcelonát és a rajongókat, amikor arról értesítette a csapatot, hogy el akarja hagyni a klubot ezen a nyáron, annak ellenére, hogy 2021-ig köti a szerződése az együtteshez. A Barca még próbálja meggyőzni a csapatkapitányukat a maradásról, hiszen ott nőtt fel, hozzájuk tartozik.

A City már azon dolgozik, hogyan tudná megoldani Messi szerződtetését anélkül, hogy megszegnék a Financial Fair Play szabályokat. Korábban ez az üzlet lehetetlennek tűnt, ám most megnyílt előttük a lehetőség kapuja, amire Guardiola le is csapna.



Ketten együtt négy éven át dolgoztak együtt a Barcában 2008 és 2012 között. A telefonbeszélgetésre néhány nappal azután került sor, hogy Barcelona egy megalázónak számító 8-2-es vereséget szenvedett a Bajnokok Ligájában a Bayern München ellen.

Fontos tényező annak is a felmérése, hogy Messi ingyen fogja-e elhagyni a Barcelonát, vagy ki kell fizetniük érte a 700 millió eurós kivásárlási záradékot. Érdekesség, hogy a Paris Saint-Germain edzője, Thomas Tuchel is azt mondta egy nyilatkozatban, hogy szívesen látná a csapatában Messit, akiknek minden bizonnyal lenne is rá pénzük.

