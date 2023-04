A Barcelona támadója, Robert Lewandowski nemrég elárulta, hogy még mindig hátfájdalmai vannak az Eder Militaoval való ütközése miatt.



Robert Lewandowski hátát a Real Madrid elleni spanyol Király-kupa meccsen térddel találta el Eder Militao. A lengyel játékos a sérülést követően ugyan már pályára lépett a Girona elleni mérkőzésen, de mozgásán jól látható volt, hogy még mindig fájdalmakkal küzd. Ezt nemrég ő is megerősítette, és elárulta, a legutóbbi meccsének reggelén még a járás is nehézséget okozott számára.



„Megsérültem a Madrid ellen, de mindig játszani akarok. A második félidőben a Madrid ellen nehéz volt. Kérnem kellett a cserét” – ismerte el Lewandowski egy jótékonysági rendezvényen Barcelonában, az MD beszámolója szerint.



„Tegnap felébredtem, és nem tudtam járni, de megpróbáltam problémamentesen játszani. Fizioterapeutákkal dolgozunk. Ez a futball része, én pedig mindig igyekszem a csapattársaim segítségére lenni. A következő meccsre már rendben leszek, de Militao rúgása rossz hatással volt a testemre” – tette hozzá, majd azt is elismerte, javulnia kell a teljesítményének.



