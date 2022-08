Robert Lewandowski nemrég elárulta, milyen hatást gyakorolt rá, amikor egykori klubja szurkolói a Real Madridot éltető rigmusokat kiabáltak felé.



Robert Lewandowski lett a Barcelona egyik sztárja a Joan Gamper Kupán. A lengyel játékos a katalánok hat góljából négyben is kivette a részét. A mérkőzést követően egy interjúban kifejtette, hogy örül a döntésének, ugyanakkor azt is elárulta kissé szomorú amiatt, ahogy véget ért a Bayern Münchennél töltött időszaka.



„Tudom, hogy ez sok szurkolót bántott" - mondta a Sport1-nek.



„Megértem, és most bocsánatot kérek érte. Akkoriban fontos és szükséges volt számomra, hogy világossá tegyem, készen állok a változásra. A nap végén mindannyian emberek vagyunk. 12 év Németországban töltött év után egyértelmű volt számomra, hogy lejárt az időm. Ezt szerettem volna világossá tenni, és természetesen a Bayernnek nem volt könnyű elfogadnia az eladást ebben a fázisban.”



„Minden érintett számára nehéz helyzet volt ez, és meg kellett találnunk a legjobb megoldást. Szükségem volt erre a változásra, arra, hogy egy másik országba, egy másik klubba költözzek. Úgy érzem magam, mint egy gyerek, aki új játékot kapott.”



A szurkolók olyannyira bántónak érezték Lewandowski távozását, hogy amikor a játékos utoljára ment a német klub központjába, hogy összeszedje a holmiját, többen is a Real Madridot éltető rigmusokat kiabáltak felé.



„Igen, hallottam, és nevettem" – mondta



„De voltak, akik a nevemet kiabálták. Ez nagyon kedves volt.”



"Az elmúlt hetekben néhány rajongóval is találkoztam az utcán, akik megértették a helyzetemet, és minden jót kívántak nekem."



Lewandowski büszkén mesélt a hivatalos bemutatójáról is.



„Nem számítottam ennyi szurkolóra. Nem számít, hogy többen vagy kevesebben voltak, mint a Barcelona által korábban bemutatott játékosok, mint Ronaldinho vagy Ibrahimovic esetében" - mondta.



"Azok különben is más idők voltak. Nagyon jó, amikor közvetlenül ennyi támogatást tapasztalsz meg. Ez olyan dolog, ami örökre veled marad. Mindig is szerettem volna a LaLiga-ban játszani, ez egyértelmű volt számomra. És amikor a Barcelona kopogtatott az ajtón, ő volt az egyetlen lehetőség számomra. Voltak más ajánlatok is, de azok nem érdekeltek” – zárta szavait.

Borítókép: Omar Vega/Getty Images