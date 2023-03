Robert Lewandowski a Barcelona munkatársainak adott interjút melyben elmondta, még mindig úgy érzi, jó döntést hozott azzal, hogy a katalánokhoz igazolt, azonban nem biztos benne, hogy a tiki-takával még lehet sikereket elérni.



„Az úgynevezett Barca DNS azt jelenti, hogy mindig a legjobb futballt keresik. 10 éve a tiki-taka volt a legjobb, de alkalmazkodni kell. Lehet, hogy mára már nem működik úgy…”



„A klub alkalmazkodási fázisban van, de ehhez türelem kell. Hinnünk kell abban, hogy minden lehetséges, de ez még most korai lett volna.” – utalt a európai kupáktól történő búcsúra a lengyel.

Lewandowski elmondta, játékán túl a mentalitásával és a tapasztalatával is igyekszik segíteni a keret fiatalabbjainak. Szerinte a veteránok és a feltörekvő játékosok közti egyensúly elengedhetetlen, de ez a Barcánál most megvan.

„Nem gondolkodom azon, meddig maradok itt. Szeretnék még évekig a legmagasabb szinten játszani!”

Lewandowski: "I hope I can stay at Barça for many years. Now I understand the meaning of 'More than a club'." pic.twitter.com/CDSr889xm0