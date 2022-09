Robert Lewandowski nemcsak a pályán mutatott szereplésével nyerte el a katalánok szeretetét.



A lengyel csatár a meccseken hétről-hétre bizonyítja, hogy jó választás vált a Barcelona számára, nemrég azonban egy másik oldalát is megmutatta a szurkolóknak.



A játékos az edzést követően megállt az autójával és csatlakozott egy utcán gitározó zenészhez. A lengyel vidáman táncolt az összegyűlt tömeggel és még arra is vállalkozott, hogy elénekelje a Gpsy Kings egyik legismertebb dalának a Volare-nak a refrénjét.

Lewandowski en mitad de la calle cantando el Volare. Que no me digan que la vida no es maravillosa pic.twitter.com/SzyZCOyvNS