Robert Lewandowski elárulta, milyen szerepet játszott az átigazolásról való döntésében Pep Guardiola.



Robert Lewandowski hosszas huzavona után igazolt a Bayern Münchentől a Barcelonába, ahol a Joan Gamper Kupa döntőjében már meg is szerezte első gólját. A lengyel a döntő harmadik percében talált be, ez pedig a többieket is feltüzelte, így a katalánok végül 6-0-ra győzték le a mexikói Pumas csapatát.



A meccset követően a Bayernből érkező sztár elárulta, az átigazolással kapcsolatos döntésében nagy szerepet játszott korábbi edzője, Pep Guardiola is.



„Guardiola filozófiája és stílusa a csapat gondozására és irányítására olyan volt, mintha a Barcelonát a Bayern Münchenbe hozta volna mondta. Xavi nagyon hasonlít Guardiolára. Mindketten hatosak voltak, és együtt dolgoztak. Ugyanúgy gondolkodnak a futballról. Ezt az emléket szem előtt tartva a Barcelona volt az egyetlen lehetőség számomra. Remek felkészülés volt” - mondta a Diario Sportnak, majd elárulta bár Guardiola hatással volt a döntésére, annak meghozatala előtt nem beszélt vele.



„Nem beszéltem Guardiolával az aláírás előtt. De amikor vele voltam a Bayernnél, felkészültem rá, hogy egyszer Barcelonába jöjjek. Az összes stábtag spanyol volt és nyolc spanyol játékos volt. Abban az időszakban nagyon jó kapcsolatom volt Thiago-val (Alcantara) és Javi Martinezzel. Mindketten gratuláltak, amikor a Barcelonához szerződtem” – fejtette ki.

Borítókép: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images