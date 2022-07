Szombaton a Barcelona és a Bayern München kölcsönösen megerősítették, hogy megegyezésre jutottak Robert Lewandowski átigazolása kapcsán.

A lengyel azóta már el is utazott Floridába, ahol jelenleg a Barcelona edzőtáborozik.

A katalánok egy videóüzenetben mutatták be a játékost, ahol egy gyors interjú is készült vele.

„Végre itt vagyok, nagyon boldog vagyok! – kezdte Lewandowski – Az elmúlt napok nagyon hosszúak voltak, de most végre új fejezetet kezdhetek az életemben. Mindig is szerettem volna a La Ligában játszani, most pedig eljött az ideje az új kihívásnak.”



The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/nx2UCULhiQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

„Azért vagyok itt, hogy segítsek a Barcelonának visszajutni a csúcsra és minél több címet megnyerni!”



„Beszéltem Xavival és az első pillanattól tudtam, hogy az elképzelései jó irányba mutatnak. Pontosan tudja, hogy kell edzeni a Barcát, játékosként és edzőként is fantasztikus! Csodálatos jövő előtt áll a csapattal, én pedig szeretnék a részese lenni.”

Lewandowski összesen 384 mérkőzésen 312 gólt szerzett a Bayern színeiben.

Welcome to the fam! pic.twitter.com/9cHcZZKmIo — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2022

Fotó: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images