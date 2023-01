Robert Lewandowski tavaly nyáron került a Barcelonához, ahol eddig 21 meccsen 19 gólt és 4 gólpasszt jegyez .

Tény, a katalánok nagyon jól jártak a 34 éves csatárral, ez azonban könnyen alakulhatott volna máshogy.

A spanyol Relevo arról ír, hogy Lewa egy évvel korábban, 2021-ben a Real Madridhoz akart igazolni, azonban az elnök, Florentino Pérez elutasította ezt.

Ennek oka a lap szerint a játékos kora volt, illetve az, hogy akkoriban kezdett igazán formába lendüli Karim Benzema, akinek nem akarták veszélyeztetni a helyét csapaton belül.

| After deciding to leave Bayern, Lewandowski offered himself to Real Madrid & prioritized them. Real Madrid immediately ruled out the signing. @JorgeCPicon pic.twitter.com/LywNl6J5jx