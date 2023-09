A La Ligát gyakran éri támadás a bajnokságban folyó bíráskodás színvonala miatt. Sokan úgy vélik, hogy a játékvezetők nem felelnek meg a mércének, és néha a játékosok is ebbe a kategóriába esnek.

Az elmúlt szezonban Jose Gaya és Sergio Canales is négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután meccsek után kritizálták a játékvezetőket, utóbbi haragját a már visszavonult Antonio Mateu Lahoz is megérezte.

Robert Lewandowski: "La Liga is not attractive and attacking enough. Referees are killing the league." @Meczykipl, @ELEVENSPORTSPL pic.twitter.com/LrFFsx6ELY