Isco Alarcón jövője a Serie A-ban folytatódhat. Az Il Messaggero szerint az AS Roma csapatának felajánlották a középpályás szerződtetésének lehetőségét.

A Real Madriddal kötött szerződése lejártával a 30 éves Isco már elbúcsúzott a madridi klubtól. A spanyol játékos keresi az új klubját, ahol ismét több játéklehetőséget kaphat. Az Il Messaggero napilap szerint Isco tökéletes választás lenne Henrikh Mkhitaryan helyére a Románál, csakhogy gondot okoz a magas fizetése.

Isco, De Gea, and Trincao could join Roma with Mourinho’s arrival



