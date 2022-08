A Netflix bejelentett egy új dokumentumfilmet, amely Luis Figo 2000-es hírhedt átigazolását mutatja be a Barcelonától a Real Madridhoz, amelyben maga a portugál sztár, Pep Guardiola és Florentino Pérez is közreműködik. A tervek szerint még ebben a hónapban, augusztus 25-én fog megjelenni.

A megállapodás rendkívül ellentmondásos volt, és felháborodást váltott ki Katalóniában. Figo 1995-ben a Sporting Clube de Portugaltól csatlakozott a Barcelonához. Öt évet töltött a Camp Nouban, nagy sikereket aratva, majd 2000 nyarán a Santiago Bernabeuba távozott.

This looks fascinating. Netflix have announced a new documentary looking at Luis Figo's 2000 transfer from Barcelona to Real Madrid featuring contributions from the man himself, Pep Guardiola and Florentino Pérez. https://t.co/EklmWgfq6N