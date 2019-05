Frenkie de Jong és Patrick Kluivert Barcelonában találkozott, ahol a korábbi klasszis támadó körbevezette a városon honfitársát.

A 22 éves középpályás, aki Katalóniában töltötte az elmúlt pár napot, lehetőséget kapott arra, hogy találkozzon Kluiverttel, aki néhány tippet is elmondhatott neki, hogyan könnyíthet az Ajaxból Barcelonába lépésen, hiszen ugyan ezt az utat járta be ő is egy éves milánói kitérővel.

De Jong, barátnője, Kluivert és felesége, valamint fiúk, Shane, aki jelenleg a Barcelona akadémiáján pallérozódik, egy csoport fotót is közzétett a találkozásról.

A 42 éves korábbi támadó kétszer is állt a katalán csapat szolgálatában, mind játékosként, mind edzőként, és segít De Jongnak hozzászokni az új környezethez.