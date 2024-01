Minden focistának megvan a maga meccs előtti rutinja, ez alól Jude Bellingham sem kivétel.

A Real Madrid középpályása minden meccs előtt egyenesen a pályára sétál, amikor a csapat begördül a stadionba, ott áll teljesen komolyan - valószínűleg a győzelmet vizualizálva -, és megvizsgálja a füvet.

Olyanok, mint Jürgen Klopp és Lionel Messi is osztoznak ebben a rutinban.

Jude Bellingham ritual before going onto the fieldpic.twitter.com/YKSSybnuqZ