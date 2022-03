Florentino Perez jóbarátja szerint a Borussia Dortmund és a PSG sztárjátékosának leszerződtetésére is jó esélye van a Real Madridnak.



Erling Haaland és Kylian Mbappé esetleges átigazolása hónapok óta lázban tartja a rajongókat. Bár eddig nem tűnt valószínűleg, hogy a két tehetség egy csapatnál folytatja majd, most Florentino Perez egyik ismerőse arról beszélt, szerinte a Real Madrid mindkét játékost szerződteti majd. Sőt…

A sportjogász, Vicente Montes, akinek nagy szerepe volt Figo 2000-es szerződtetésében, a Marca-nak adott hosszabb interjút, melyben a két sztár lehetséges aláírására is kitért.



"Bármiben lemerném fogadni, hogy Mbappét már szerződtette. Úgy tűnik, két szezonon belül Haalandot is, legalábbis a pletykák szerint, de szerintem igen, leigazolja” – mondta Montes



"Tudom, hogy a (Manchester) City akar egy csatárt a 2021-ben Kane -nel elszenvedett fiaskó után, és anyagilag nagyon erősnek tűnik ahhoz, hogy legyőzze a Real Madridot ezen a versenyen” – tette hozzá.



Forrás: marca.com

Borítókép: GettyImages