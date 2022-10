Joan Laporta pénzbüntetésben részesülhet a bírói szobába való berohanása miatt.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Barcelona 3-1-es vereséget szenvedett a Real Madridtól a spanyol bajnokság 9. fordulójában. A mérkőzés folyamán több kérdéses eset is volt, ami nem hagyta nyugodni a katalánok elnökét. Joan Laporta ezért a végső sípszót követően berohant a játékvezetők irodájába, és magyarázatot követelt az általuk meghozott döntésekre. Az esetről jegyzőkönyvet vettek fel, és nagyon úgy tűnik, hogy Laporta nem ússza meg büntetlenül.



A Mundo Deportivo szerint a Barcelona elnökét megbírságolják az eset miatt. Mivel azonban először szegte meg a szabályokat, a legalacsonyabb, 602 eurós büntetést szabják ki rá. Ez az összegg 3006 euróra emelkedhet attól függően, hogy a fegyelmi bizottság hogyan ítéli meg esetet. A pénzbüntetésen túl akár egy 4-10 meccses eltiltást is kilátásba helyezhetnek.



Hasonló történt a szezon elején a Sevilla elnökével, Jose Castroval is. Ő a szezon első meccse után kérte számon a játékvezetőket, amiért végül a legkisebb büntetést szabták ki rá.



Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images