A Barcelona elnöke, Joan Laporta egyértelművé tette, hosszú távú terveik vannak Ansu Fatival, Marc-André ter Stegennel és Ousmane Dembélével.



A 25 éves Ousmane Dembélé kétéves szerződést írt alá a Barcelonával, de az utóbbi időben több forrás is arról számolt be, hogy a katalánok szeretnék még hosszabb távon a soraikban tudni a franciát.



„A következő hónapokban tárgyalunk Ousmane Dembélé új szerződéséről. Zseniális” – montja Joan Laporta elnök a Cadena Sernek.



„A PSG-vel kapcsolatos pletykák? Dembélé nem eladó, se 70 millió euróért, se más összegért” – tette hozzá.



Az utóbbi időben olyan pletykák is terjedtek, hogy a 20 éves Ansu Fati távozhat, mivel sérülései miatt nem tudott beilleszkedni a csapatba, a klub elnöke azonban ezeket az információkat is cáfolta.



„Ansu Fati a jelenünk és a jövőnk része, ezért nem eladó” – jelentette ki, majd arra a pletykára is reagált, miszerint Marc-André ter Stegen fizetését csökkenteni akarják.



„Ter Stegen szerződéséhez nem nyúlnak hozzá, és nem is eladó” – mondta.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images