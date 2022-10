Bár úgy tűnik, a Barcelona a csoportkör után búcsúzik a Bajnokok Ligájától, a klub továbbra is töretlenül bízik vezetőedzőjében, Xaviban.



A katalánok a nyár folyamán sokat költöttek új játékosaikra és magas elvárásokkal vágtak neki a szezonnak.



A Barcelona nyolc forduló után ugyan vezeti a spanyol bajnokságot, ám az is igaz, hogy azzal a Real Madriddal egyenlő pontja van, amellyel vasárnap találkozik. A Bajnokok Ligájában ugyanakkor már nem ilyen fényes a csapat helyzete. A hazai pályán az Inter elleni 3-3-as döntetlent követően szinte biztossá vált, hogy a gránátvörös-kékek idő előtt búcsúztak. A sorozatban mutatott negatív széria ellenére úgy tűnik, Xavi helye továbbra is biztos a klubnál.



„Természetesen a Xavi iránti bizalmunk töretlen. Ismeri a klubot, a rendszert, kiváló ember és remek edző. Xavi sok sikert szerez majd még nekünk” – mondta Joan Laporta a Barca TV-nek.



„A fő cél idén a La Liga megnyerése, és meg van hozzá a csapatunk, hogy ezt megtegyük. A Bajnokok Ligájában nagyon bonyolult volt a helyzetünk” – tette hozzá, majd az átigazolási piacra is kitért.



„Januári aláírások? Van még hova fejlődni” – mondta.



