Az FC Barcelona új edzőt keres Xavi helyére. Mint arról a Foot Mercato beszámolt, az egyik neves edző a napokban találkozott Joan Laportával.

A címvédő jelenlegi vezetőedzője január végén jelentette be, hogy csak a jelenlegi szezon végéig tölti be ezt a pozíciót. Azóta több nevet is kapcsolatba hoztak, az egyik leggyakrabban emlegetett Hansi Flick.

Flickkel a napokban egyeztetett Joan Laporta, a téma a csapat nyári átvétele volt. A beszélgetésen részt vett Zahavi Pini is. A neves ügynök az utóbbi időben Flick érdekeltségeit intézi, és kiváló kapcsolatot ápol a Barca főnökével.

Érdekesség, hogy a francia média szerint a spanyol bajnoknak nemrég Massimiliano Allegri szolgálatait ajánlották fel. Az olasz jelenleg a Juventusnál dolgozik.

A Barcelonát azonban nem nyűgözte le az ötlet, hogy a Juve trénerét alkalmazza. Allegrit korábban a Real Madriddal is kapcsolatba hozták, de a "királyiak" választása Carlo Ancelottira esett.

