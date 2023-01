A vb-győzelmét követően Lionel Messi nevét sokan összefüggésbe hozták a Barcelonába való esetleges visszatéréssel. Most a klub elnöke, Joan Laporta is megszólalt az ügyben.



A klubelnök a Cadena SER-nek adott interjút, amelyben kifejtette, mi történt mesis távozásakor, és arról is beszélt, reméli, hogy kettejük története még nem ért véget.



„A Barcelonát kellett előtérbe helyeznem, a futball történetének legjobb játékosával szemben” – vallotta be.



"A gazdasági tönkremenetelünk idején nem tudtam megtartani őt. Szerintem a klub szempontjából ez volt a legjobb megoldás.”



„Jelenleg a PSG játékosa, és inkább nem beszélek róla. A Barcelonára koncentrálunk” – tette hozzá, majd kifejtette, reméli, hogy a kettejük közti kapcsolat ezzel még nem ért véget.



„Leo mindig is a klubunk tagja lesz, és szeretném, ha ez máshogy érne véget, mint amilyenre sikerült. Több lehetőség is van. Kapcsolatban vagyunk.”

Borítókép: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto a Getty Images