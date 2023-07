Joan Laporta, a Barcelona elnöke a katalán média számos kérdésére válaszolva adott részletes információkat arról, mi a helyzet most a gránátvörös-kékeknél.



A klub szerinte most már elhagyta a kórházat, és megkezdte alkalmazkodását a normális élethez. A helyzet drámai volt, de immáron jobban vannak, mint két éve. Az öröm visszatért Barcelonába és jönnek a győzelmek is. A boldogság egyelőre mérsékelt, de a helyes úton haladnak. Javier Tebasszal, a LaLiga elnökével személyesen egyeztetett.



A transzferekkel kapcsolatban elmondta, Iñigo és Gündogan személyében két olyan futballistát igazoltak, akiket Xavi akart. Vitor Roque ügye hamarosan lezárul, még egy jobbhátvéd érkezésén dolgoznak és a középpályát is szeretnék megerősíteni. Oriol Romeu és a többi kiszemelt kapcsán a technikai igazgatóság végzi a teendőket, az elnök semmit sem szeretne elárulni, nehogy ezzel is akadályozza a tárgyalásokat.



Természetesen Messi vissza nem térése is szóba került. „Megegyeztünk, de mindennek megvan a maga ideje, és néha más a ritmus. A szerződés tartalmában egyetértettünk, de amikor a LaLiga megadta az engedélyt, az édesapja elmondta, hogy Leónak két nehéz éve volt Párizsban. Sokat szenvedett, ezért most egy olyan ligában szeretne játszani, ahol kisebb a nyomás. Mondtam neki, hogy ez teljesen érthető.” – vázolta a történteket Laporta.



A török Messi, Arda Güler kapcsán magával a futballistával és a klubjával is megvolt az egyezség, de ekkor jött a Real és egy anyagilag vonzóbb ajánlatot tett, ők pedig nem akartak számháborúba kezdeni. A királyi gárda kapcsán úgy véli, jobb csapatuk van, mint a Madridnak, és egyénileg is jobbak.







„Tagként és szurkolóként is nagyon elégedett vagyok a csapattal, amit építünk.” – tette hozzá.



Borítókép: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images