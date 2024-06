A Barcelona új edzővel, Hansi Flickkel készül a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2024/25-ös idényére. A gránátvörös-kékeknek kulcsfontosságú lehet az elkövetkező 1-2 év, ugyanis legfőbb riválisuk, a Real Madrid nemrégiben a 15. BL-sikerét aratta, illetve Kylian Mbappé megszerzésével nagyon megerősödhet a Királyi Gárda, úgyhogy a katalán együttesnek valahogyan muszáj tartania a lépést a madridi gárdával. Joan Laporta, a Barca elnöke a Barca One-nak adott hosszabb interjút, amelyben minden ezzel kapcsolatos kérdést érintett.

Kérdés, hogy a Barca filozófiája, a csapatépítés és a saját nevelésű fiatlaok kinevelése a mai modern futballban mennyire fér bele időben és mennyire maradnak el a legnagyobb gigászoktól, mint a Manchester City vagy épp a Királyi Gárda, akik olyan játékosokat igazolnak, mint Erling Haaland vagy Kylian Mbappé.

| Joan Laporta: “Do I envy Real Madrid for signing Kylian Mbappe?



Not at all, not at all. Besides, I don't know if he will come or not, let’s see.



They have a problem there. You have to sell a player, don't you? Because they're not going to play in the same place. And… pic.twitter.com/hYOLXrXBk5