Ronald Koeman maradhat az FC Barcelona vezetőedzői posztján.

Az FC Barcelona szezonja nem indult túl fényesen. A bajnoki tabellán jelenleg hetedik helyet elfoglaló gárda a Bajnokok Ligájában kettőből két mérkőzését elbukta. Előbb haza pályán szenvedtek 3-0-s vereséget a Bayern Münchentől, majd Liszabonban a Porto verte őket ugyan ilyen gólkülönbséggel. A történtek után egyre jobban felerősödtek a Ronald Koeman menesztéséről szóló pletykák. Legutóbb Jürgen Klopp neve került szóba a lehetséges edzők közt, most azonban úgy tűnik Laporta nem engedi el a szakember kezét.



Fabrizio Romano arról írt közösségi oldalán, hogy a katalán klub elnöke úgy nyilatkozott, a vezetőedző eredménytől függetlenül marad a posztján.



„Koeman marad, az esti meccs eredményétől függetlenül. Megérdemel egy kis bizalmat, mivel ő a Barcelona legendája. Nagyra értékelem, hogy elvállalta a vezetőedzői szerepet ezekben a nehéz időkben.”



