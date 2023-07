„Nagyon büszke vagyok erre az igazolásra” – felelte mosolyogva Joan Laporta az ESPN riporterének, amikor a BL-győztestől érkező német középpályás került szóba az interjúban.



„Sokat jelent számunkra a megszerzése, mert egy financiálisan sokkal kedvezőbb ajánlat helyett választott bennünket. Korábban azt mondta nekem, hogy arról álmodik, egy nap majd Barcelonában játszhat.” – tette hozzá az elnök Gündogan kapcsán.



Laporta elárulta, nem tett le a szuperligás tervéről. Szerinte a labdarúgás fenntarthatóságára törekszenek, továbbá azonos feltételek mellett versenyeznek. A nemzeti bajnokságokat viszont így is fenn akarják tartani.



A szaúdiak térnyerése kapcsán is megosztotta nézetét: „Megértem, hogy Szaúd-Arábia javítani és népszerűsíteni akarja a bajnokságát, de minden tiszteletem mellett úgy gondolom, ezt másképp is lehetne. Befektethetnének például olyan technológiákba és módszerekbe, amelyekkel mi Európában rendelkezünk, hogy fejlesszék a labdarúgásukat. A tehetség fontos, de nem elég. A futball ugyanis csapatsport.”



A nyár másik slágertémája Kylian Mbappé, akit a L’Equipe nevű francia lap a Barcával is összeboronált. „A tehetséges játékosok érkezését mindig támogatom. Papíron Mbappé egy rendkívüli játékos, aki a különbséget jelent. Az, hogy ő áll veled szemben, nyilván megnehezíti a játékot, de bízom bennünk. A Barça játékosai számomra a legjobbak. Nem szabad elfelejteni, hogy egy csapat tizenegy játékosból áll, és az egyéniségek helyett mindig a csapatot kell előtérbe helyezni.” – szögezte le Laporta.



A Barca legközelebb a Real Madriddal találkozik az amerikai túrán.



Borítókép: Paolo Blocco/Getty Images