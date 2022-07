A Barcelona jelenlegi elnöke, Joan Laporta Kessié és Christensen hivatalos bemutatóján mondott beszédet, az újságírók kérdéseire válaszolva pedig természetesen előkerült Robert Lewandowski neve is.

„Ajánlatot tettünk a Bayern Münchennek Lewandowski ügyében. Jelenleg erre várjuk a választ. Szeretném itt is megköszönni a játékosnak, hogy ilyen nagy erőket mozgósít azért, hogy csatlakozhasson hozzánk.” – mondta el Laporta a Sport.es beszámolója alapján.

Laporta emellett beszélt arról is, hogy remek a viszonyuk Xavival és mindketten izgatottan várják a szezonkezdést, illetve kitért Gerard Piquére is. A kapitánnyal kapcsolatban is pozitív gondolatokat fogalmazott meg, a játékos várja a szezont és örül az igazolásoknak.

Barcelona president Laporta: “We made an offer to FC Bayern to sign Lewandowski and we are waiting for their response, I hope their response is positive”. #FCB



“I want to thank Lewandowski here in public for what he is doing to join us”. pic.twitter.com/mgOFZxP9QW