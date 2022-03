A Barcelona elnöke, Joan Laporta megerősítette, hogy készek két játékos szerződtetésére, ugyanakkor kiemelte Lionel Messi nincs a terveik közt.



A 34 éves Lionel Messi a nyáron elhagyta a Barcelonát és a PSG-be igazolt, nemrég azonban felröppent egy pletyka a lehetséges visszatéréséről. Joan Laporta, a Barcerlona elnöke azonban kifejtette, kizárt, hogy a sztárjátékos nyáron visszatérjen a katalánokhoz.



„Már nem gördülékeny a Messivel való kommunikáció, de szeretném, ha Leo ott lenne velünk az új stadion felavatásán. A Camp Nou mindig az otthona lesz. A PSG-hez költözött? Mi megtettük, amit tennünk kellett” – mondta a RAC1-nek.

„Leo Messivel nem folytatnak tárgyalásokat a Barcához való lehetséges visszatérésről. A valóság az, hogy nem fontolgatjuk ezt a lehetőséget. Ez a fajta üzlet nem része a terveinknek. Nem kaptam semmilyen üzenetet sem Messitől, sem az ügynökeitől a Barcelonába való visszatérés lehetőségével kapcsolatban. A mai napig nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel” – tette hozzá.

Az elmúlt hetekben több lap arról számolt be, hogy a katalánok már aláírtak a 25 éves Franck Kessiével és a 25 éves Andrea Cheistensennel. Laporta erre is reagált.

„Két szerződést is teljesítettünk a következő szezonra. Mindkettő középpályás, de nem szabad említenem a nevüket.”



A héten több sajtóorgánum közölte, hogy a katalánok szóbeli megállapodást kötöttek a Leeds United szélsőjével, Raphinhával.



„ Raphinha egy olyan játékos, akit nagyon szeretünk, és igaz, hogy Deco az ügynöke. Nagyon jó a kapcsolatunk – mondta Laporta, és így folytatta:



„Szeretném tisztázni, hogy Deco nem kap fizetést a klubtól. Csak azért fog segíteni nekünk, mert uralja a brazil piacot.”



Az Atletico Madrid támadójának, Joao Felixnek a neve már többször is szóba került a Barcelonával kapcsolatban.



„Nagyon szeretem Joao Félixet. Öröm látni focizni. Tavaly nyáron azon dolgoztunk, hogy megkössünk egy csereszerződést az Atléticóval João Félix és Griezmann között, aztán az összeomlott.”



A 26 éves Adama Traoré januárban a Wolverhamptontól kölcsönbe igazolt a Barcelonához.



„Szerintem nagyon jó alternatíva lehet egy csereügylet a Wolves-szal Francisco Trincao és Adama Traoré között. Nagyon örülünk Adamának és hatásának, hozzáállásának és eredményeinek” – mondta Laporta.



Végül a Barcelona elnöke a 17 éves Gavival és a 23 éves Ronald Araújóval folytatott tárgyalásokról is beszélt. Mindkét játkos szerződése 2023-ban jár le.



„Jól haladnak a tárgyalások Gavi és Araújo új szerződéséről, itt a Barcában akarják folytatni. Azt is fontos megérteni, hogy fizetési korlátozásaink vannak, ezért ezt figyelembe kell venni a tárgyalások során – emelte ki Laporta.



Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images