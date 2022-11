Habár a katalánok a nyár folyamán minden eszközt bevetettek, hogy pénzhez jussanak, a hírek szerint továbbra is nagy adósságaik vannak.



Joan Laporta, a klub elnöke az EFE hírügynökségnek elmondta, idén várhatóan 1,23 milliárd eurós bevételt és 274 milliós profitot termel majd a klub.

Ennek ellenére azonban a Barcelona a spanyol Financial Fair Play szabályai miatt nem költhet újabb összegeket igazolásokra januárban.

„Aktiválnunk kellett néhány pénzügyi kart, amelyek megmentették a klubot a csődtől, most pedig pénzügyi fellendülésben vagyunk.”

„Ennek ellenére azonban januárban nem igazolhatunk senkit, köszönhetően a spanyol FFP-nek.”

„Mi, és néhány másik klub próbáljuk meggyőzni a La Ligát, hogy legyenek rugalmasabbak és értelmezzék másképp a szabályokat. Az angoloknál sokkal engedékenyebbek, ez pedig nem túl logikus.” – mondta el az elnök.

Habár a Barcelona nyáron nagy összegeket költött a keret erősítésére, idén ismét kiestek a BL-csoportkörben, ennek hála pedig nagy pénzektől esett el a klub.

