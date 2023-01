Mateu Lahoz utolsó vb-meccsén már eléggé elszabadultak az indulatok, hazautazását követően azonban a spanyol ligában is nehéz meccse volt.

A Barcelona az Espanyol ellen lépett pályára, a meccsen pedig 16 sárgát és két pirosat osztott ki a játékvezető.

