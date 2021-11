Kun Agüero egykori csapattára, Samir Nasri is megerősítette, hogy a Barcelona sztárja kénytelen lesz idő előtt befejezni pályafutását.



A Manchester Cityben Agüeróval négy évig együtt játszó Nasri, a Canal+ France-nak elmesélte, hogy beszélt a támadóval, aki megerősítette, hogy befejezi profi karrierjét.



"Kun most küldött nekem egy üzenetet, és sajnos megerősítették. Emiatt nagyon szomorú vagyok. Mivel az a játékos, akit mindenki ismert, ő egy jelenség volt. Nagyon jó fiú és nagyszerű ember." - magyarázta.



"Nagyon elszomorít, mert ez nem egy választás, hanem egy kényszerű visszavonulás. Ismerem azt a szeretetet, amit e sport iránt érez és így, hogy látom ahogy abbahagyja, nagyon elszomorít. Nagyon sok bátorságot küldök neki és nagyon sok szeretetet, mert nagyon nagyra értékelem őt” - folytatta.



Szombat délben Gerard Romero újságíró beszélt, hogy Agüerónak az Alavés elleni október 30-i mérkőzést követően diagnosztizált szívproblémái miatt be kell fejeznie a pályafutását. A médiaszakember hozzátette a klub a jövő hét folyamán egy sajtótájékoztatón erősíti majd meg a hírt.



Xavi Hernández, a Barcelona edzője ugyanakkor az Espanyol elleni meccs után cáfolta ezt az információt.



"A minap beszéltem vele, és nem tudok semmit. Ami kiderült, az nem igaz" - mondta.



Forrás: marca.com

Borítókép: Facebook.com/FC Barcelona