A vasárnapi napon 34. életévét betöltő Robert Lewandowski egy duplával ünnepelte születésnapját a Real Sociedad ellen, ahol csapata 4-1-re nyert.

A mérkőzést követően csapattársa, Pedri elismerő szavakkal illette a csatárt és örömét fejezte ki csapatuk első győzelmével kapcsolatban is.

„Annak ellenére, hogy 34 éves, úgy játszik mintha 20 lenne. Parádés gólokat lő és nagyon jól veszi ki a részét a csapatjátékból is.”



„Fontos meccs volt ez számunkra, megszereztük a három pontot. A Real Sociedad egy olyan csapat, akik sok kellemetlenséget tudnak okozni, ha náluk van a labda, de szerencsére tudtuk, hogyan vegyük el tőlük.”

