Spanyolországi hírek szerint Toni Kroos azt tervezi, hogy 2023-ban ingyen távozik a Real Madridtól, amikor lejár a szerződése.

A német középpályás visszautasította a Real Madrid szerződéshosszabbítási ajánlatát, és közölte, hogy szeretné látni mi fog történni a következő szezonban, mielőtt döntést hozna, hogy folytatja-e a klubnál.

A Cadena SER arról számolt be, hogy bár a Madridot megdöbbentette Kroos azon döntése, hogy nem hosszabbítja meg szerződését ezen a nyáron, a klub tiszteletben tartja álláspontját. A 32 éves középpályás többször is elmondta, hogy minden új megállapodás attól függ, hogyan érzi magát, és mit tud még nyújtani Carlo Ancelotti csapatának a pályán. Kroos nem szeretne anyagi teherré válni Madridban.



A Real Madrid folyamatosan erősíti a középpályáját, 2021-ben Eduardo Camavinga, míg idén Aurélien Tchouaméni érkezett. Mindketten fiatalok, akik a jövő generációi. Ennek a középpályának az élén Fede Valverde áll, akivel nemrégiben újabb két évvel, 2027-ig hosszabbított a klub. A 36 éves Luka Modric egy évet még biztosan marad Madridban.

Bárhogy is dönt Kroos a jövőben, a Real Madrid és Carlo Ancelotti is nagyra értékeli az eddigi munkáját és tiszteletben tartják a döntését. Sok múlik Camavinga és Valverde játékán is, és bár Tchouaméninek időre lesz szüksége a beilleszkedéshez, valószínűtlennek tűnik, hogy egy 100 milló eurós igazolás végig padozna a következő szezonban.

