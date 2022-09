Toni Kroost, a Real Madrid középpályájának esszenciális tagját arról kérdezték, ki az a fiatal tehetség, aki szerinte képes helytállni a Real Madridban.

„Nagyon kedvelem a leverkusenes Florian Wirtz játékát. Nekünk viszont ott van Fede és Camavinga is a posztra, mindketten nagyon fontos szerepet játszanak a csapatban.”

Nem csak Kroos szerint lenyűgöző, amit Wirtz képvisel. A középpályásért fél Európa sorban áll, piaci értéke pedig már 70 millió euró, annak ellenére, hogy még mindig csak 19 éves.

Az előző szezonban Wirtz 10 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott a Bundesligában, 31 meccs alatt.

Toni Kroos has just given Florian Wirtz the seal of approval.



Who gets this kid next summer?pic.twitter.com/OvfiqmAcwy