A Cadena SER értesülései szerint Jules Koundé szerződése lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy felbontsa a kontraktusát és ingyen távozzon, amennyiben nem kerül augusztus 31-ig beregisztrálásra a La Ligába.

Ez a záradék hasonló elven működik, mint Kessié és Christensen esetében, egyedül a határidőben van különbség.

A Barcelona a negyedik „kar” aktiválásával a bajnokság kezdete előtt hozzájutott 100 millió euróhoz, amivel Koundén kívül minden igazolásukat be tudták regisztrálni a bajnokságba.

A hírek szerint a katalánoknak annyi kell a francia regisztrálásához, hogy az Aubameyang-Memphis Depay valamelyike, vagy akár mindketten távozzanak a klubtól.

Koundé helyzete tehát továbbra is bizonytalan, egyelőre pedig türelmesen vár arra, hogy végre magára ölthesse tétmeccsen a gránátvörös-kék mezt.

Bizarre clause in Jules Kounde’s deal means he can quit Barcelona for FREE if he’s not registered before end of window - https://t.co/ou5yFo35HW pic.twitter.com/Ub1atavJOz