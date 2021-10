Sergio Agüerót, az FC Barcelona argentin labdarúgóját szombaton kórházba kellett szállítani kardiológiai kivizsgálásra.

A katalán együttes szombaton 1-1-es döntetlent játszott a vendég Alavésszel, a hazai csapatban kezdőként pályára lépő, a kényszerű okokból azonban már az első félidő hajrájában lecserélt Agüero - a klub honlapjának tájékoztatása alapján - pályán töltött idejének nagy részében mellkasi fájdalmakra panaszkodott.



A Barcelona - amely szerda este menesztette holland vezetőedzőjét, Ronald Koemant, aki helyett ideiglenes megbízatással Sergi Barjuán irányította a gárdát - a második félidőben újabb kulcsemberét veszítette el: a 70. percben Gerard Piquének is el kellett hagynia a pályát. A belső védőnek a vádlijával adódtak problémái, így rá is alapos orvosi vizsgálatok várnak annak kiderítésére, hogy milyen súlyos a sérülése.

