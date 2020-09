Luis Suárez kétéves szerződést kötött az Atlético Madrid labdarúgócsapatával, miután megállapodott szerződésének felbontásáról az FC Barcelonával.

Az új menedzser, Ronald Koeman egy 60 másodperces rövid telefonhívás során egyértelművé tette Suárez számára, hogy a továbbiakban nem számol vele, így új klub után nézett az uruguayi támadó. A Barcelonában létszámfelettivé vált Suárezt eleinte a Juventus próbálta megszerezni, de az olasz bajnok végül adminisztratív okok miatt lemondott róla. Ezután jött a képbe az Atlético Madrid.

A tegnap napon Suárez összepakolt és távozott a Barcelona edzőközpontjából - SÍRVA. A 33 éves támadó a felvételeken jól látható, hogy könnyek között hagyta el a Barcelonát. Az ügyletet a fővárosi klub jelentette be szerda éjjel, míg a katalánok közleményükben azt jelezték, hogy az Atlético hatmillió eurót fog fizetni a 33 éves uruguayi csatárért.

Luis Suárez in tears leaving the Barcelona training ground for the final time. His move to Atlético Madrid will be confirmed soon. (Source: @Alexpintanel) pic.twitter.com/sDTdxP84rx