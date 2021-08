A hatszoros aranylabdás Lionel Messi könnyeivel küszködve vett búcsút Barcelonától, a labdarúgócsapattól és a várostól, melyeket 21 év után hagy el.

Vasárnapi sajtótájékoztatója elején a kissé zaklatott Messinek felesége, Antonela Rocuzzo nyújtott át zsebkendőt, hogy a kissé zavarban lévő férje letörölje könnyeit, mielőtt beszélni kezdett volna. A 34 éves argentin sztár azzal kezdte mondandóját, hogy nem tudja, képes lesz-e egyáltalán elmondani, amit szeretne, majd elárulta: az elmúlt két és fél napban, amióta távozásáról a hivatalos bejelentés megjelent, azon gondolkodott, hogy mit is mondhatna.



"Az az igazság, hogy beszélni is képtelen lettem volna, annyira megfogott ez a helyzet. Nagyon nehéz nekem ennyi év után távozni és váltani, nem voltam erre felkészülve. Tavaly a karantén ideje alatt határozottan úgy voltam vele, hogy megyek, de idén meg voltam győződve arról, hogy itt folytatom, maradok az otthonomban, amit mindannyian akartunk. Ma viszont el kell búcsúznom. Sok évet töltöttem el itt. Nagyon fiatalon, 13 éves gyerekként érkeztem és 21 év elteltével feleségemmel, valamint három katalán-argentin gyermekünkkel távozom. De ez a mi otthonunk" - nyilatkozta.





Hozzátette: sok szép dolog történt vele barcelonai időszaka alatt, bár volt benne rossz is, ami természetes, ő azonban ezektől csak több lett, fejlődött és gyarapodott.



"Mindent megadtam ezért a klubért és mezért, az első naptól kezdve az utolsóig. Több mint elégedetten távozhatok" - mondta.



Kifejtette: nagyon szeretett volna telt ház előtt búcsúzni, hallani a szurkolók ovációját, ami nagyon hiányzott neki a pandémia idején, de ez most nem adatik meg neki. Ettől függetlenül köszönetet mondott az embereknek, a drukkereknek a szeretetükért, és azért, hogy elismerték a klubért tett erőfeszítéseit.



"Remélem, valamilyen formában egyszer majd visszatérek, és hozzájárulhatok ahhoz, hogy ez a klub továbbra is a világ legjobbja maradjon" - hangsúlyozta.





Beszédét követően a helyszínen lévők, köztük a csapattársak állva tapsolták meg Messit, aki ekkor sem tudta visszatartani könnyeit. A támadó ezt követően újságírói kérdésekre válaszolt. Emlékeztetett rá, hogy Joan Laporta klubelnök már mindent elmondott távozásának körülményeiről, hogy hiába egyeztek meg egymással, a spanyol liga pénzügyi fair play szabályai nem tették lehetővé, hogy új szerződést kössenek.



Kiemelte: nulláról kell elkezdenie egy új életet, és nemcsak neki egy másik csapatban, hanem családjának is egy másik városban. Hozzátette: nehéz lesz nekik a változás, de tudja, hogy alkalmazkodnak és helytállnak.



A nemzetközi sajtó a lehetséges következő állomáshelyek közül a legvalószínűbbnek a Paris Saint-Germaint említi napok óta. Messi ezzel kapcsolatban kifejtette: amikor megjelent távozásának híre, több klub telefonos érdeklődése is befutott, a franciáé egy lehetőség, de még semmi sem biztos, nincs lezárva, folyamatban vannak a tárgyalások.



A L'Euipe ugyanakkor már arról számolt be a nap folyamán, hogy Messi még vasárnap elutazik Párizsba, és este vagy hétfőn délelőtt az orvosi vizsgálaton is átesik. A sportlap azt is tudni véli, hogy a támadó 2+1 évre szóló szerződést köt majd a PSG-vel, ahol szezononként 40 millió eurót (14,1 milliárd forintot) keres. A francia klub idén nyáron már három sztárjátékost - az olasz Gianluigi Donnarummát, a spanyol hátvéd Sergio Ramost és a holland középpályás Georginio Wijnaldumot - szerződtetett ingyen, hiszen Messihez hasonlóan nekik is lejárt a megállapodásuk előző csapatuknál.





Messi a távozásáról és a Barcelonáról azt mondta: továbbra is érkeznek majd futballisták a klubhoz, amely fontosabb, mint bármelyik játékosa.



"Az emberek pedig majd megszokják. Eleinte furcsa lesz, de kiváló játékosok érkeztek most is, akik nagyszerű csapatot alkotnak" - mondta.



Messi 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett a katalánok színeiben, mindkettő klubrekord. A Bajnokok Ligáját négyszer, a klubvilágbajnokságot és az európai Szuperkupát három-három alkalommal, a bajnokságot tízszer, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát hétszer nyerte meg. Számtalan egyéni díja közül - a hat Aranylabdán kívül - kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a nyolc spanyol gólkirályi cím.

Képek: fcbarcelona.com