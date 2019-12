A címvédő és éllovas FC Barcelona 4-1-re legyőzte a tabellán 14. Alavest a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának szombati játéknapján.

A katalánok - akiknél sorrendben Antoine Griezmann, Arturo Vidal, Lionel Messi és Luis Suárez volt eredményes - sorozatban hetedszer nyert baszk riválisuk ellen, és immár 11 tétmérkőzés óta veretlenek.

Messi a 69. percben talált be, ezzel sorozatban hatodszor is eljutott legalább 50 gólig egy évben.

Leo #Messi has scored at least goals (club & country) in 9 of the last 10 calendar years!



2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019



