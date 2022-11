Quique Sétien két hete sincs, hogy ki lett nevezve a Villarreal edzőjévé, ám ezidő alatt szinte mindenki a távozását követeli a klubnál.

Habár nem mondható hálás feladatnak, hogy a közkedvelt Unai Emery helyét kellett átvennie, ekkora krízisre talán senki sem számított.

Négy tétmeccset követően a tréner irányítása alatt még nyeretlen a csapat, egy döntetlen mellett három vereséget könyvelhettek el, legutóbb épp a könnyű prédának tűnő Mallorca ellen.

A játékosok és az edző ma válságértekezletet tartottak, ami nagyjából két és fél óráig tartott. Az infók szerint a csapat elégedetlenségét fejezte ki az edzővel kapcsolatban, aki taktikailag egy új irányvonalat szeretne bevezetni, egyelőre azonban katasztrofális eredménnyel.

A szurkolók sem voltak türelmesek a trénerrel, a hétvégi vesztes bajnokin már hallani lehetett „Quique OUT!” rigmusokat a lelátóról.

| During Villarreal's latest game against Mallorca, the home crowd was heard chanting 'out' at their new manager Quique Setien. The game ended in a 2-0 loss for the Yellow Submarine. pic.twitter.com/CqOSZI947k