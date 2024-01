A Barcelona és a Nike együttműködése az egyik legikonikusabbnak számít a sportág történetében.

A páros 1998-ban kezdte meg az együttműködést, amely a legutóbbi megállapodás feltételei szerint legalább 2026-ig kellene, hogy tartson.

Azonban ez a kapcsolat hamarabb is véget érhet, mivel a Barcelona állítólag mostanra feszült viszonyba került a Nike-val. Ráadásul a Puma tűnt fel az amerikai cég leváltására pályázó legnagyobb jelöltként, és ez a hírek szerint a katalánok számára jelentősen több pénzt hozna évente a szponzoráció terén.

A Sport szerint a Barcelona két év felmondási idővel ingyenesen felbonthatja a Nike-val kötött megállapodását, ami a 2026-os szerződéses megállapodás végéig tartana. Abban az esetben azonban, ha hamarabb szeretnének véget vetni a dolognak, akkor 20-25 millió euró közötti összeget kell fizetniük azért, hogy már 2025-ben megszakítsák az együttműködést, míg ha most akarnak véget vetni a dolognak, akkor ez még magasabb pénzösszeggel járna.

Puma's offer to become FC Barcelona's kit sponsor would be around €200m per season with variables it could reach around €300m. It will be the BIGGEST sponsorship deal in the sport.



The problem in negotiations is that Barça have a contract with Nike until 2026

(@sanantheone) pic.twitter.com/XiIxH9eTyE