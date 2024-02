A Real Madrid célja, hogy szombat este öt pontra növelje az előnyét a spanyol bajnokság élén, amikor a második helyen álló Girona együttesét fogadja a Santiago Bernabeuban.

Carlo Ancelotti azonban jelentős hátrányban lesz, amikor kiválasztja csapatát a kulcsfontosságú összecsapásra.

A Real Madrid már biztosan a csapatkapitány Nacho Fernandez nélkül áll ki a mérkőzésre, mivel a védő a hét folyamán szedett össze egy sérülést. Ez akkor azt jelentette, hogy egyetlen alap középhátvéd sem lesz fitt, mivel Antonio Rüdiger még mindig lábadozik a combsérüléséből, ami miatt kihagyta a múlt hétvégi madridi derbit.

