Csalódást keltő estét zárt a Barcelona vasárnap, mivel nem sikerült meghosszabbítaniuk győzelmi sorozatukat az Athletic Bilbao ellen, a két csapat végül gól nélküli döntetlent játszott a San Mamesben.

A katalán nagycsapat számára azonban fontosabb Frenkie de Jong és Pedri két súlyos sérülése.

De Jong az első félidőben szenvedett súlyosnak tűnő bokasérülést, míg Pedri nem sokkal később combhajlítósérüléssel távozott a pályáról. Úgy tűnik, mindkét játékos hosszabb időre a pálya szélére kényszerül, ahogy azt Xavi Hernandez, a Barcelona vezetőedzője a sípszó után a médiának (a Diario AS-en keresztül) elárulta Bilbaóban.

Pedri and Frenkie de Jong join Ferran Torres, Gavi, and Alejandro Balde on the sideline with injuries for Barcelona



