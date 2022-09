Sok szó esik mostanában a brazil támadó gólörömeiről, amelyek sokszor provokatívak és tiszteletlenek az ellenféllel szemben. A helyzet komolyságát jól jelzi, hogy már a Real Madrid is jelezte Viniciusnak, hogy vegyen vissza.

A Real Madrid ezen a hétvégén a városi rivális Atlético Madridhoz látogat, Vinicius pedig minden bizonnyal ismét a kezdőben kap majd helyet.

A hazaiak rutinos középpályása, Koke egy esetleges kellemetlen szituációt megelőzvén figyelmeztette a támadót, hogy nem a legjobb ötlet, ha táncra perdül a Wanda közönsége előtt.

„Ha végül gólt szerez és úgy dönt, hogy táncol, ám legyen, az ő döntése. De megéri-e ez neki?" – utalt az esetleges szurkolói reakciókra.

A provokatív gólörömökkel kapcsolatban az az Alvaro Morata is megszólalt, aki korábban Madrid fehér felén is megfordult.

„Jó fiú és nem akar ezzel senkit megbántani. Mindenki úgy ünnepli a góljait, ahogy akarja, egészen addig, amíg ezzel tiszteletben tart minket és a szurkolókat.”

