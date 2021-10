A Barcelona ebben a szezonban elég mély gödörbe került, így már többször felröppent az edzőváltás híre. A lehetséges érkezők közt Jürgen Klopp neve is felmerült. Most kiderült a németet korábban már megkörnyékezte a klub, ő azonban nemet mondott.



A katalánok elnöke, Joan Laporta nagy csodálója a Liverpool edzőjének, így nem csoda, hogy a klub körüli nehéz helyzet okán az ő neve is felmerült.



Nem ez azonban az első alkalom. A Sport.es szerint a gránátvörös-kékek még az elnökválasztás előtti időszakban megkeresték a németet. A forrás úgy értesült Jordi Farre felhívta a szakember képviselőit, hogy Klopp érdekelt lehet Koeman leváltásában.



Bár kezdetben nemleges választ kapott, Farre folytatta a nyomásgyakorlást, ekkor azonban felvilágosították, hogy az edző nem akarja elhagyni az angol gárdát, szerződése lejártát követően pedig pihenni szándékozik.



Klopp 2015 óta dolgozik a Liverpoolnál, és 2024 -ig van szerződése a gárdával.



