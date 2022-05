A három évvel ezelőtti BL idényben, az akkor még a Barcelonát erősítő Lionel Messi legyőzte a Bl elődöntő első mérkőzésén a Liverpool csapatát az argentin klasszis duplájával.

Az argentin klasszis szabadrúgása annyira látványos volt, hogy a vörösök edzője, Jürgen Klopp is ámulattal nézte.

Az már más kérdés, hogy a Barcelona a visszavágót 4-0-ra elveszítette az Anfield Roadon, ami után állítólag Messinél eltört a mécses.

A hétszeres aranylabdás Lionel Messi sokat tett azért, hogy még az éppen aktuális ellenfél menedzserei is felállva tapsoljanak egy-egy góljánál. Így tett például az Atlético Madrid menedzsere, Diego Simeone is, amikor egy – az akkor még a Barcelonát erősítő - Suarezzel való összjáték során szerzett gólt.

This is how #MESSIX won his votes to win every award. Not some Instagram CV Listing and bragging. Imagine Simeone’s reaction to Messi’s late winner against them in their own stadium . All hail King M6SSI #BallonDor2019 pic.twitter.com/XzNVgFu7AX