Ahogy az összes klubnál, úgy a Real Madridnál is szigorúan büntetik a játékosokat, ha megszegik a klub belső szabályzatát. Némrégiben a Marca írta meg, hogy a spanyol csapatnál milyen összeggel sújtják a focistákat a különböző szabályszegések esetén.

A kiszivárgtatott dokumentum szerint a játékosknak az edzés megkezdése előtt 45 perccel meg kell jelenniük. Amennyiben valamelyik focista késik 5 percet 250 eurós büntetést kap, 15 perc esetén pedig már ennek a kétszeresét, azaz 500 eurót kell fizetnie. 15 percet meghaladó késés esetén azonban ez az összeg akár 1000 euróra is rúghat.

Amennyiben valaki indokolatlanul kihagyja a tréninget 3000 euróval kap kevesebbet.

Szigorú szabályok vonatkoznak a mobiltelefonok használatára is. A focistáknak ezeket az eszközeiket kötelező lenémítaniuk az orvosi kezelések-, az edzések- és az utazások idejére is. Ha ezt elmulasztják 250 eurós bírságra számíthatnak, míg többször ismétlődő szabálysértés esetén 500 és 1000 euró közti is lehet a büntetésük.

Az étkezéseket is szigorúan korlátozzák a csapatnál. A királyi gárda tagjainak minden héten kötelező részt venniük egy mérelegelésen, és ha az elfogadhatónak tartott súlyt túllépik, akkor is pénzbírsággal számolhatnak. Egyszeri kihágás 250 eurót ér, ismétlőés esetén azonban ez az összeg 1000 euróra is emlekdhet.

Ha mindez nem lenne elég, megemlítjük, hogy a játékosok engedély nélkül még a fővárost sem hagyhatják el, és nyilatkozatot is csak engedéllyel adhatnak.

Forrás: Marca.com

Borítókép: GettyImages