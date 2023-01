Két angol klub is szeretne harcba szállni, Alejandro Balde-ért.



A 19 éves Alejandro Balde a Barcelona egyik legnagyibb tehetsége, aki fiatal kora ellenére Xavi csapatának egyik alapembere.



A játékos szerződése ezen a nyáron jár le, ám a katalánok mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy egy új 2027-ig szóló megállapodást írjanak alá vele, nincsenek könnyű helyzetben. A Sport szerint ez elkeserítette Baldét, akire most több csapat is lecsapna.



A hírek szerint a játékos képviselőivel a Premier League-ben szereplő Newcastle United és az Arsenal is felvette a kapcsolatot. Bár mindkét klub elszántnak tűnik, a Barcelona kijelentette, nem hajlandó eladni fiatalját, és a leghamarabb hosszabbítani szeretne vele.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto a Getty Images