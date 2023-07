Jude Bellingham a hírek szerint megérkezett Madridba, hogy a napokban megkezdje a felkészülési időszakot a Real Madrid csapatával.



A középpályás 100 millió euró fejében a Dortmundból költözött a fővárosiakhoz.

A 19 éves játékos az előző szezont térdsérüléssel fejezte be, ezért nem állt a válogatott rendelkezésére sem a nemrég rendezett Euro2024-es selejtezőkön sem.

Habár a Marcának szabadkozott Bellingham, hogy rendben van a térde és játékra kész állapotban van, könnyen lehet, hogy Ancelotti váratja majd kicsit a debütálással.

A madridiak az USÁ-ba utaznak turnézni, csakúgy, mint sok másik élcsapat a kontinensről. Itt egy torna keretében ezek a klubok meg is mérkőznek majd.

A Real Madrid a Milan ellen kezd, majd a Manchester United ellen lép pályára. Az AS szerint ezeken a találkozókon Bellingham még nem kap majd szerepet.

Július 29-én a királyi gárda a nagy rivális Barcelonával is megmérkőzik, a lap szerint pedig ez lehet az a meccs, ahol először láthatjuk Jude Bellingham-et habfehérben kifutni a gyepre.

