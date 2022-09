Ronald Araujo a válogatottnél történő szereplése során szenvedett sérülést, a jobb combjában.

A játékos a meccset követően vissza is utazott Barcelonába, ahol a klub szakembereinek tanácsára mielőbb kés alá fekszik, ugyanis ez az egyetlen lehetősége arra, hogy a katari világbajnokságra újra 100%-os legyen, számolt be a Marca.

Két lehetősége volt az uruguayinak, a konzervatív kezelés, illetve a sebészi beavatkozás. Előbbivel szemben két rossz példát is fel tudott mutatni a klub, ugyanis Ansu Fati és Samuel Umtiti is a konzervatív eljárást választották, és mindkettőjük esetében léptek fel komplikációk, a felépülési idő pedig jelentősen elhúzódott.

Araujo hallgatott az orvosi stáb és Xavi tanácsára, így hamarosan Finnországba utazik, ahol várhatóan csütörtökön meg is műtik. A Marca elmondása szerint így várhatóan másfél hónapig tart majd a felépülése.

Not even 1 minutes played, Ronald Araujo had to leave the pitch due to injury. pic.twitter.com/l4tzfhxpsp