A Valencia labdarúgócsapatának öt tagja fertőződött meg koronavírussal - jelentette be vasárnap a klub. A közlemény szerint az első csapat stábjából és játékosai közül az érintettek jól vannak, és otthon tartózkodnak.

A spanyol élvonal futballistái közül már több klubnál rendeltek el karantént, elsőként Ezequiel Garay, a klub világbajnoki ezüstérmes argentin védője közölte vasárnap, hogy elkapta a koronavírust. A 33 éves játékos az Instagramon azt írta: kétségkívül rosszul indult számára az esztendő. Február elején keresztszalag-szakadása miatt műtötték, ezúttal pedig az egészségügyi hatóságok iránymutatását követve házi karanténba vonul.

