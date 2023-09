Takefusa Kubo az idei szezonban hat meccset játszott a Real Sociedad színeiben, ebből négyen a meccs emberének választották.



A japán középpályás karrierje kifejezetten kacifántos volt, ugyanis a Barcelona akadémiáján nevelkedett, majd négy év után visszatért hazájába. Innen szerződtette a Real Madrid, ahonnan először a Mallorcához, majd a Real Sociedadhoz küldték kölcsönbe.

Utóbbi állomáshelyén megtalálta a számításait, most azonban visszaemlékezett arra az időre, amikor a Barca utánpótlásában próbált érvényesülni.

„Sok erős személyiségű gyerek volt az akadémián, ezért mindig úgy gondoltam, hogy lenéznek engem. Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy ne zaklassanak, de alacsony, vézna gyerek voltam.”



„Néha volt, hogy a nagyobb gyerekek ököllel megvertek. Nem akarok erről sokat beszélni, de durva környezet volt.”

Kubo 10 évesen került a La Masiára, alig értette a nyelvet, öltözékében és testalkatában is különbözött a többiektől. Végül alacsony termetét előnyére fordította, és mára – csakúgy, mint Messi esetében – ez az egyik legnagyobb erénye a pályán.

