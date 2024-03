A francia középpályás, Eduardo Camavinga egy interjúban elárulta nemrég, hogy a jövőben is a Real Madrid csapatát erősíti majd, olyannyira, hogy legszívesebben innen is vonulna vissza.



A 21 éves játékos 2021-es érkezése óta fokozatosan egyre jobban beépült a madridi keretbe, mára pedig már rendszeres játéklehetőséget kap a pálya közepén.

„A Real Madrid álmaim klubja. Ha tehetném, természetesen itt fejezném be a pályafutásom!” – idézte a franciát Fabrizio Romano.

Eduardo Camavinga: “Real Madrid is the dream of the whole world as a club”.



